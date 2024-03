Ulico Alfonso Valerio so zaradi čiščenja cestišča danes popoldne zaprli za promet, in sicer od Ulice Weiss na območju nekdanje psihiatrične bolnišnice do križišča z Novo cesto za Opčine. Ponovno so jo odprli okrog 18. ure. Na cestišče se je razlila snov, ki jo je odstranilo specializirano podjetje, zaradi katere so bila tla spolzka. Na območju nad univerzo in na Novi cesti za Opčine je bil promet upočasnjen in so nastajali zastoji. Avtobusi pa so vseeno redno vozili.