Ulico Commerciale so lokalni policisti malo pred 15. uro zaradi padlih dreves in padajočih vej zaprli za promet nasproti atletskega stadiona na Kolonji. Na kraju so gasilci. Obvoz so uredili po Ulici Giaggioli. Lokalni policisti voznikom svetujejo, naj z Opčin proti Trstu in obratno peljejo po Novi cesti za Opčine.