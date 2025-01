Ulico Commerciale zaradi spolzke snovi na cestišču prehodno zaprli za promet

V spodnjem predelu Ulice Commerciale se je pred 16. uro ponesrečila mlada skuteristka, ki je padla na oljnem madežu. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v bolnišnico. Posredovali so lokalni policisti in karabinjerji, ki so ugotovili, da je bila na cestišču spolzka snov - šlo naj bi za dizelsko gorivo -, zato je promet sprva potekal izmenično enosmerno. Malo po 16. uri so voznike iz smeri Opčin, namenjene v Trst, preusmerjali po Ulici Cordaroli v Rojan. Kasneje so Ulico Commerciale zaprli za promet v obe smeri in so nastajali zastoji. Cestišče so pristojne službe počistile. Od 18.15 je bila nato spet prevozna.