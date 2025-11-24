Umetnine, skrite v kraškem kamnu

Kamnine Krasa sestavljajo kristali in drobni fosili, ki so pogosto vidni šele pri visoki povečavi. Skrite igre svetlobe in barve, ki jih na prosto oko ne zaznavamo, razkriva razstava Mikrosvet Krasa: oblike in barve, ujete v kamninah, ki so jo odprli včeraj in bo do 11. januarja na ogled v Skladišču 26 Starega pristanišča v Trstu.

Dvojezična razstava je del Interreg projekta Interreg Kras - Carso II. Glavna cilja projekta sta ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - EZTS - za upravljanje čezmejnega turizma ter geoparka Kras-Carso in kandidatura za vključitev geoparka v Glo-balno mrežo Geoparkov UNESCO.

Razstavo sta pripravila Oddelek za geoznanosti Univerze v Padovi in geološka služba Dežele Furlanije - Julijske krajine v sodelovanju z Inštitutom za morske vede Nacionalnega raziskovalnega sveta (CNR-ISMAR) in Občino Trst. Med sodelujočimi partnerji sta tudi Občina Sežana in Park Škocijanskih jam.

Ob fotografijah kamnin pod mikroskopom, ki spominjajo na barvite abstraktne slike, so v dvorani Sbisà Skladišča 26 razstavljeni informativni panoji v slovenskem in italijanskem jeziku. Ravno tako je včerajšnje odprtje potekalo v obeh jezikih. Spregovorili so direktor deželne geološke službe Massimo Zanetti, deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro, Lorenzo Consorti iz Inštituta za morske vede CNR-ISMAR in predstavnik Univerze v Padovi Nereo Preto. Vsi so poudarili timsko delo pri postavitvi neobičajne razstave in kako se lahko tudi znanost prelevi v umetnost.

Razstava je razdeljena na več sklopov. Obiskovalcem razkriva izvor kraških kamnin, kateri so fosili, značilni za Kras, in še marsikatero geološko zanimivost. Na ogled je tudi zemljevid z označenimi lokacijami na meji med Italijo in Slovenijo, od koder so bili odvzeti vzorci za analizo mikrofaciesa in mikroorganizmov v karbonatnih kamninah, iz katerih so nato nastale slike za umetniško razstavo.

Poseben kotiček so posvetili nabrežinskemu kamnu oziroma njegovi kandidaturi za priznanje Heritage Stone. To podeljuje Mednarodna zveza za geološke vede (IUGS) kamninam, ki zaradi svoje uporabe v arhitekturi in spomenikih izjemne zgodovinske in kulturne vrednosti veljajo za svetovno dediščino. Na ogled so tudi risbe osnovnošolcev, ki obiskujejo šole s slovenskim ucnim jezikom na Tržaškem in so sodelovali na natečaju Geo-opiši nam tvoj Kras. Razstava bo za javnost odprta od četrtka do nedelje od 10. ure do 17.30. Vstop je prost.