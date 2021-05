Umor policistov: še vedno brez odločitve glede sojenja

Kdor je mislil ali upal, da bo današnji novi narok pred tržaškim sodnikom za predhodne preiskave Massimom Tomassinijem prinesel dokončno odločitev, ali se Alejandru Augustu Stephanu Meranu, morilcu policistov Pierluigija Rotte in Mattea Demenega med streljanjem na tržaški kvesturi 4. oktobra 2019, lahko sodi ali ne, se je uštel. Sodnik Tomassini si je namreč pridržal pravico, da odloči, ali se soočenje ekspertiz, ki je potekalo včeraj, lahko zaključi ali ne oz. ali se lahko ugodi zahtevi obrambe, naj se Merana spričo njegovega zdravstvenega stanja iz zapora preseli v zdravstveno ustanovo, seveda ob upoštevanju njegove nevarnosti ter zahtev po zagotovilih za varnost skupnosti.

Drugače je narok trajal domala ves dan, od 9.30 dopoldne do okoli 17. ure popoldne, v tem času pa je prišlo do soočenja ekspertiz, ki so jih naročili tožilstvo, obramba in sodnik Tomassini sam. Medtem ko sta se ekspertizi tožilstva in obrambe nenavadno enako nagibali k temu, da se Meranu prizna popolna neprištevnost, so se zaključki ekspertize, ki so jo opravili od sodnika imenovani izvedenci, od tega razlikovali: zanje je bil Meran tistega 4. oktobra 2019 v stanju močno zmanjšane, a ne popolnoma odsotne prištevnosti. Obenem se lahko udeleži sojenja, pri čemer je treba upoštevati možnost nihanja njegovega psihičnega stanja, ki bi lahko privedla do tega, da ni zmožen slediti sojenju. Poleg tega ni izključeno, da lahko zagreši še kako kaznivo dejanje in je torej nevaren za družbo, zato je treba nujno oblikovati terapevtski načrt zanj, so menili sodnikovi izvedenci. Ti zaključki so naleteli na kritičen odziv zlasti obrambe, ki je ekspertizo označila za neprepričljivo in nedosledno ter opozorila na po njenem mnenju metodološke kritičnosti.