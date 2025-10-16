Umrl delavec, ki se je poškodoval na Obalni cesti

Poškodbe so bile prehude, Andrea Misson je umrl deset dni po tragični nesreči na delu, ki se je pripetila na gradbišču pod Obalno cesto pri Grljanu. 21-letni delavec, doma iz Paulara v Karniji, se je hudo poškodoval na delu 6. oktobra. Medtem ko je polagal beton, ga je udarila cev, iz katere je tekel cement, poletel je z gradbenega odra na tla, pet metrov nižje. Na kraj so prihiteli gasilci, reševalci službe 118 in policisti. Reševalci so mladeniča stabilizirali, intubirali in s helikopterjem odpeljali v katinarsko bolnišnico. Tam so ga operirali, mladeničeve poškodbe pa so bile prehude. Po desetih dnevih hospitalizacije je Misson preminil. Oglasil se je tudi župan Občine Paularo Marco Clama: kot je povedal, je novica o smrti delavca pretresla vso skupnost. Okoliščine tragične nesreče preiskujejo policisti.