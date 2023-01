V 89. letu starosti je v sredo zvečer umrl Duilio Vecchiet, dolgoletni steber slovenskega kulturnega delovanja na območju Rovt in Kolonkovca. Bil je soustanovitelj in predsednik tamkajšnjega slovenskega kulturnega društva, svoj pečat pa je pustil tudi med amaterskimi ljubitelji fotografije. Bil je namreč tudi med soustanovitelji tržaškega društva Foto (danes Fotovideo) Trst 80 in njegov častni predsednik.

Opravljal je številne službe in bil med drugim raznašalec Primorskega dnevnika, na katerega je bil zelo navezan.