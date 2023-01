Pri starosti 96 let je v Trstu umrl nekdanji znani tržaški politik in poslanec Krščanske demokracije ter dolgoletni predsednik tržaške Trgovinske zbornice Giorgio Tombesi. Rojen je bil leta 1926 v Vidmu. Bil je med vidnejšimi političnimi osebnostmi na Tržaškem in v Italiji od druge polovice sedemdesetih let do vključno devetdesetih let, pri čemer je bil med drugim velik nasprotnik Osima. Leta 2017 mu je tržaški župan Roberto Dipiazza podelil srednjeveški pečat.