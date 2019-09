Umrl je astronom Pavel Zlobec

Na Tržaškem je boleče odjeknila vest, da je v petek, 20. septembra, zvečer v katinarski bolnišnici v 80. letu starosti umrl znani tržaški slovenski astronom Pavel Zlobec. V bolnišnici se je nahajal, potem ko ga je bila isti dan na domu v Čamporah obšla slabost, kljub ukrepanju zdravstvenega osebja pa je bila vsaka pomoč žal zaman.

Pavel Zlobec je bil znano ime v krajevni znanstveni in nasploh širši javnosti. Rodil se je 28. decembra 1939 v Trstu, po maturi na klasičnem liceju leta 1958 je leta 1965 diplomiral na tržaški univerzi z disertacijo o hitrih elektronskih ojačevalcih, zatem pa nekaj let poučeval na slovenskih šolah na Tržaškem. Leta 1969 je nastopil redno službo na tržaškem astronomskem observatoriju, kjer se je prvenstveno ukvarjal z astrofiziko oz. radioastronomijo Sonca, točneje s fiziko sončne korone. Njegova službena oz. znanstvena pot pa ga je privedla do sodelovanja z znanstvenimi ustanovami v številnih državah, obenem je bil član Mednarodne astronomske zveze, Evropskega združenja fizikov, Italijanskega astronomskega združenja in Komiteja evropskih radioastronomov Sonca. Napisal je več desetin znanstvenih razprav v specializiranih publikacijah, posvetil pa se je tudi poljudnoznanstvenemu delovanju tako s pisanjem knjig in člankov kot tudi s prispevki za radio ter predavanji za šole in društva.