Umrl Mario de Luyk, dolgoletni upravitelj kinodvorane Ariston

V Trstu je danes zjutraj pri starosti 84 let umrl dolgoletni upravitelj kinodvorane Ariston in eden od protagonistov tržaške filmske kulture Mario de Luyk. Njegovo zdravje se je v zadnjih tednih zaradi več težav poslabšalo. Bil je med drugim nekdanji voditelj mediateke in društva La Cappella Underground ter eden od ustanoviteljev festivala FilMakers. V vlogi univerzitetnega profesorja je de Luyk odločno pripomogel k ponovni vzpostavitvi tesne povezanosti Trsta s filmskim svetom in je pripeljal v Trst najvidnejša imena s filmskih ekranov, je o njem med drugim dejala senatorka Tatjana Rojc.

»Trst izgublja protagonista na kulturnem področju, ki sta ga do zadnjega vodila strast po politiki in družbeni pravičnosti,« je o njem med drugim povedal Giovanni Barbo, načelnik Demkoratske stranke v tržaškem mestnem svetu.