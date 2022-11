Upokojenca udaril v obraz in mu pobral torbico

V torek, 1. novembra, so karabinjerji aretirali 43-letnega moškega, sicer sicilskih korenin z bivališčem v Trstu, zaradi ropa v oteževalnih okoliščinah. Sredi Trsta je napadel upokojenca, ki se je sprehajal po tržaških ulicah in ga s pestjo udaril v obraz. Ukradel mu je torbico, v kateri so bili dokumenti, nekaj denarja in bančna kartica ter peš pobegnil. Kmalu so ga izsledili karabinjerji in ga prijeli. Dobili so tudi plen. Prepeljali so ga v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.

Starejšega moškega, ki je bil žrtev ropa, so z reševalnim vozilom službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na srečo ni utrpel hujših poškodb. Po zdravniškem pregledu so ga odpustili iz bolnišnice.