Urban center pripravil razpis za zagonska podjetja

Tržaški inkubator Urban center bo le dobil razpis, na podlagi katerega bodo izbrali zagonska podjetja, ki bodo v njem brezplačno razvijala svoje zamisli. Dobro leto dni po uradnem odprtju je mestna uprava župana Roberta Dipiazze včeraj končno odobrila ustrezni pravilnik, ta pa bo najkasneje 15. januarja objavljen na občinski spletni strani in na urbancenter.comune.trieste.it. Prvi »stanovalci« nekdanjega pristaniškega skladišča na Korzu Cavour naj bi bili znani pred pomladjo. Novost so včeraj predstavili v mestni hiši.

Na razpis se lahko prijavijo že ustanovljena zagonska podjetja, tako imenovana startup (to pomeni, da so bila ustanovljena pred manj kot petimi leti) in spin-off (nastala na podlagi delitve že obstoječega podjetja), ki delujejo na področju BioHigh Tech in High Tech. To pomeni, da bodo morala predložiti projekt s področja biomedicine in visokih tehnologij – biotehnološkega in farmakološkega razvoja, diagnostike, informatike ... V teku prihodnjega leta naj bi prijave na razpis zbirali 31. januarja, 31. marca in 31. maja, morda pa tudi kasneje, če ne bodo pred tem oddali vseh razpoložljivih mest v drugem nadstropju Urban centra. Teh naj bi bilo okrog 20 oziroma največ 40 – vsako podjetje bosta lahko namreč zastopala do največ dva zaposlena. Za več razpisnih terminov so se odločili tudi zato, ker upajo, da bo razpis marsikoga spodbudil k odprtju svojega podjetja.