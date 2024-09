Uredili bi dinamično središče za vse generacije

Študentski dom s 300 posteljami, med 200 in 300 stanovanj, dom starejših občanov za 50 oseb, hotelske nastanitve z 200 sobami, marina za 500 plovil, dva mestna trga, 200 parkirnih mest za kolesa, okoli 1400 parkirnih mest za avtomobile. Pa komercialni prostori, nove javne površine, center dobrega počutja, zasaditev 680 dreves, lokali in restavracije ob morju.

S temi vsebinami bi družba Costim iz okolice Bergama napolnila Staro pristanišče, podrobnosti projekta pa sta pred številnimi novinarji danes predstavila župan Roberto Dipiazzza in pristojni za urbano regeneracijo Starega pristanišča Everest Bertoli. Ta je uvodoma zavrnil očitke s strani levosredinske opozicije, da namenoma skrivajo načrt do zdaj edinega vlagatelja, ki je konkretno narisal novo sosesko. Ta je po načrtih Costima zamišljena kot dinamično žarišče za vse generacije: za otroke, študente, odrasle in starejše občane. Ciljni finiš je predviden čez 10 let, je napovedal župan Dipiazza, ki je prepričan, da bo to območje po končani urbani regeneraciji velika pridobitev za Trst. V isti sapi je župan zavrnil tudi očitke, da njegovo gradbeno vnemo poganjajo predvsem interesi kapitala, ne resnične potrebe ljudi. Za župana bo obnovljeno Staro pristanišče priložnost za vse.

