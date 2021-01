USB s 40-odstotnim porastom članov

Zaključuje se zahtevno leto za sindikat USB, ki se je, prvič odkar obstaja, spopadel s pandemično krizo na delovnem področju. Z letnim obračunom dejavnosti na Tržaškem je pokrajinski sekretar Sasha Colautti na novinarski konferenci 30. decembra 2020 ponudil sliko krize na delovnem področju.

Od februarja do danes so namreč zabeležili velik porast obiskov sedeža na Pončani. Delavci in brezposelni so pri sindikatu v glavnem poiskali pomoč, ker so ostali brez dohodka ali delovnega mesta, ker jim je bil stik z zavodom Inps ali z davčno upravo preveč zapleten. »V tem letu smo nudili tehnično pomoč pri prošnjah za vladne finančne podpore dvanajstkrat večjemu številu ljudi kot v letu 2019,« je povedal Colautti.

Sindikat USB se je med drugim posvetil nadzorovanju javnega prevoza. Med člani – letos se jih je v USB včlanilo 40 odstotkov več kot lani – je bilo približno štirideset delavcev na čakanju.

Realne slike na delovnem področju še ni zaradi prepovedi odpuščanja do naslednjega leta. Leto 2020 pa bo pri USB vsekakor ostalo zapisano tudi zaradi zaprtja tržaške železarne, čeprav se zgodba še ni zaključila. Novo poglavje se odpira za tržaško pristanišče, kjer priložnosti za zaposlitev ne bo manjkalo. Sindikat si bo pot utiral tudi v zdravstvu, posvečal pa se bo tudi položaju raznašalcev hrane, ki so zaradi izrednega stanja iz dneva v dan številnejši, delodajalci pa jim ne nudijo primernih pogojev.