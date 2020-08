Uspeh spletnega tekmovanja v klanfah

Epidemija novega koronavirusa je zaznamovala tudi tradicionalno Olimpijado klanf. Priljubljeno tržaško tekmovanje, na katerem ljudje vseh starosti tekmujejo s čim večjim pljuskom ob skoku v vodo, so letos organizirali preko spleta. »Virtual ediscion« tekmovanja se je udeležilo kar 56 ljudi, starih od 4 do 81 let.

Letos so, kot omenjeno, organizirali spletno tekmovanje, to pa je pomenilo, da je moral vsak tekmovalec posneti svoj skok in video poslati organizatorjem. Zmagovalce so izbirali na podlagi števila všečkov, ki jih je prejel vsak video. Lani je organizatorjem, društvu Spiz, nekoliko zagodlo slabo vreme, letos, ko je bila na sporedu že 13. izvedba, pa koronavirus, vendar so tekmovanje vseeno uspešno izpeljali. Sodelovali so tekmovalci iz različnih držav, videoposnetke so pošiljali tudi z Nizozemske, Majorke, iz Pulja in Padove.