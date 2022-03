Usposabljanje miljske civilne zaščite

Včeraj zvečer so v Miljah organizirali skupno usposabljanje za civilno zaščite iz Milj in društvo 2RRG "CVSS". Na poti Arciduca so pripravili kamp, ki sta ga sestavljala dva šotora, eden pnevmatski, ki ga je posodilo društvo, in drugi s palicami. Območje so nato osvetlili z nekaj baloni z LED svetlobo, ki jih je poganjal generator.

Prostovoljci so se tako lahko naučili, kako se postavi šotora, ki jih ponavadi uporabljajo pri reševalnih akcijah. Koordinator civilne zaščite iz Milj Fabrizio Marsich je dejal, da je sodelovanje med prostovoljci različnih skupin temelj dela za civilno zaščito. Takšna usposabljanja pa so nujno potrebna za to, da prostovoljci spoznajo opremo, ki bi jo lahko potrebovali v primeru skupne reševalne akcije. Na kraju usposabljanja je bil tudi miljski župan Paolo Polidori.