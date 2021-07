Ustanovili tajno nacifašistično gibanje

Politična policija Digos je v Trstu in Milanu ovadila štiri dvajsetletnike, ki so ustanovili ilegalno organizacijo z imenom Ar - Avanguardia Rivoluzionaria in se pri tem zgledovali po ameriških rasističnih skupinah. Mladi italijanski državljani so s somišljeniki snovali temelje za novo svetovno nacifašistično organizacijo in spodbujali etnično diskriminacijo, nasilje in rasizem. Zgovorna je izbira psevdonimov, za katere so navdih dobili pri teroristih, ki so danes ikone neonacističnih organizacij. Med njimi je tako član organizacije s psevdonimom Breivik, po Andresu Breiviku, morilcu, ki je julija 2011 na Norveškem ubil 77 oseb.

Skupina je načrtovala nasilna dejanja in grožnje, s katerimi naj bi žrtvam izsilila denar. Vodje skupine so, poleg Breivika, izbrali psevdonime komandant G, major Volpi in vojak Zucht. Skrbeli so za pripravo in izobraževanje novih članov. Breivik s komandantom G sta bila na čelu organizacije, pod njima pa je major Volpi koordiniral napade, skrbel za blagajno in iskal nove somišljenike.

Policija je pojasnila, da je četverico ustavila še pred koncem preiskav, ker se je pripravljala na nasilne napade. Med preiskavo so ugotovili, da so mladeniči iskali informacije o orožju. Kupili so plašilno pištolo, da bi jo spremenili v pravo strelno orožje. Oče enega izmed ustavljenih ekstremistov je sicer na domu imel kar 26 pištol, ki jih je policija zasegla.