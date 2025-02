Ustanovitelj skavtizma Baden-Powell dobil svoj doprsni kip v Barkovljah

Včeraj (v nedeljo) popoldne se je na ploščadi Biagio Marin v barkovljanskem borovem gozdiču ob odkritju doprsnega kipa ustanovitelju skavtizma Robertu Baden-Powellu zbrala večja množica ljudi. Dogodek je potekal v organizaciji odbora za postavitev spomenika v Trstu in kroga tržaških skavtskih organizacij.

Datum odkritja ni bil naključen, saj ravno na ta dan skavti praznujejo dan spomina na svojega ustanovitelja in so priredili slovesnost.

Barkovljansko ploščad so napolnili skavti, nekdanji skavti in ljubitelji skavtizma različnih generacij. Krogu tržaških skavtskih organizacij so se pridružili skavti iz Slovenije in Avstrije.

Prisotne so med drugim pozdravili predstavniki tržaške občine, v imenu odbora, ki si je več let prizadeval za postavitev kipa, sta prisotne nagovorila predsednik Giorgio Agolini in član Slovenske zamejske skavtske organizacije Matia Premolin.

Doprsni kip, ki ga je oblikoval Umberto Corsucci, so opremili z večjezično ploščo, kdo je bil Baden-Powell, na njej piše tudi v slovenskem jeziku.