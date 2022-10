Policisti in pripadniki vojaških sil so danes zjutraj v Bregu ustavili več kot 110 migrantov, ki so brez dokumentov prečkali državno mejo. Prestregli so jih v več skupinah v dolinski občini. Nekaj deset migrantov se je prostovoljno predstavilo pri pristojnih oblasteh, poroča agencija ANSA. Skoraj vsi bodo zaprosili za azil. Gre povečini za afganske državljane, med njimi je bilo tudi več indijskih državljanov in oseb iz držav Bližnjega vzhoda.