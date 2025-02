Ustvarjalna žilica Edija Žerjala

Društvo slovenskih izobražencev prireja nocoj v Peterlinovi dvorani (Ul. Donizetti 3) odprtje likovne razstave Edija Žerjala. Razstava nosi naslov Fantazija onkraj vidnega, umetnika in njegova dela bo predstavila prof. Jasna Merkù. Pričetek ob 20.30.

Edi Žerjal se je rodil leta 1940 v Trstu, kjer živi in ustvarja. Ob službi v uradu za socialno skrbstvo kmetovalcev se je sprva posvečal grafiki, kasneje akvarelu in kolažu. Sodeloval je z umetniško skupino Grupa U in bil soustanovitelj tržaške grafične skupine Gruppo associativo incisori. Njegova dela se nahajajo tudi v številnih cerkvah na Tržaškem. Z vitraži je na primer obogatil kapelo ricmanjskih šolskih sester in župnijsko cerkev v Ricmanjih ter cerkvi v Bazovici in na Repentabru. Na Opčinah pa je opremil oltar kapele Marijanišča. Razstavljal je v Italiji, Sloveniji, Avstriji, Španiji, Rusiji in v Združenih državah Amerike.

Razstavo Fantazija onkraj vidnega sestavlja 20 kolažev iz zadnjega ustvarjalnega obdobja tržaškega likovnika. V Peterlinovi dvorani bodo na ogled do konca letošnjega aprila. Odprtje razstave bo popestrila mlada pianistka Margareta Pahor Sigimondi iz razreda prof. Denise Veresove na Glasbeni matici.