Utajili 240 tisoč evrov prihodkov na spletni platformi OnlyFans

Tržaški finančni policisti so odkrili štiri osebe s stalnim bivališčem v Trstu, ki so utajile več kot 240 tisoč evrov prihodkov za svoje delovanje na spletni platformi OnlyFans. Delile so in prodajale svoje razgaljene fotografije in videoposnetke, prihodka pa, gre za natančno 244.560 evrov, davčni upravi niso prijavile. Poleg tega so utajile še 20.000 evrov t.i. etične takse oz. 25-odstotni dodatek na prihodkih pri vsebinah za odrasle. Finančni policisti so ugotovili, da so bile omenjene štiri osebe aktivne tudi na nekaterih družbenih omrežjih, kjer so imele več tisoč sledilcev. Preiskava, ki jo vodi tržaško državno tožilstvo, je potekala tudi na njihovih domovih.