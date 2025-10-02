Četrtek, 02 oktober 2025
Iskanje
Kronika

Utajili 240 tisoč evrov prihodkov na spletni platformi OnlyFans

Finančni policisti so odkrili štiri osebe s stalnim bivališčem v Trstu, ki prihodkov za delitev svojih razgaljenih fotografij in videoposnetkov niso prijavile

Spletno uredništvo |
Trst |
2. okt. 2025 | 11:06
    Utajili 240 tisoč evrov prihodkov na spletni platformi OnlyFans
    Finančne policistke in policisti so odkrili štiri osebe, ki so utajili svoje prihodke na spletni platformi OnlyFans (FINANČNA POLICIJA)
Dark Theme

Tržaški finančni policisti so odkrili štiri osebe s stalnim bivališčem v Trstu, ki so utajile več kot 240 tisoč evrov prihodkov za svoje delovanje na spletni platformi OnlyFans. Delile so in prodajale svoje razgaljene fotografije in videoposnetke, prihodka pa, gre za natančno 244.560 evrov, davčni upravi niso prijavile. Poleg tega so utajile še 20.000 evrov t.i. etične takse oz. 25-odstotni dodatek na prihodkih pri vsebinah za odrasle. Finančni policisti so ugotovili, da so bile omenjene štiri osebe aktivne tudi na nekaterih družbenih omrežjih, kjer so imele več tisoč sledilcev. Preiskava, ki jo vodi tržaško državno tožilstvo, je potekala tudi na njihovih domovih.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: