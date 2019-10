V 365 dneh prehodila Evropo

Natanko leto dni je včeraj minilo, odkar sta Anna Rastello in Riccardo Carnovalini zaklenila vrata svojega doma v piemontskem kraju Viù in se peš napotila na celoletno popotovanje po Evropi. Nista imela vnaprej določenih ciljev, pred njima je bila prostrana pot, na ramenih pa približno dvajsetkilogramska nahrbtnika z najnujnejšo opremo za preživetje. Njuno potovanje se je sklenilo v torek, ko sta – kajpak peš – prispela v Trst. Prehodila sta 11.300 kilometrov, sta včeraj povedala na srečanju v Novinarskem krožku, kjer sta spregovorila o svoji izkušnji.

Pot ju je najprej ponesla proti zahodu, kjer sta čez Francijo prispela v Španijo, prečila sta Kastiljo in prispela na Portugalsko. Od tod ju je pot po severu Španije vodila nazaj v Francijo, Belgijo, Nizozemsko, po kanalu Mittelland čez Nemčijo na Poljsko in Češko. In še: Avstrija, Slovaška, Madžarska, Romunija, Srbija, Bolgarija, Severna Makedonija, Grčija, Albanija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Slovenija.