V Avstralijo s prijateljevim potnim listom

Nabrežinski karabinjerji so med mejnimi kontrolami ustavili 59-letnega državljana Albanije, nad katerim je lebdel nalog za prijetje. Moški je namreč leta 2012 našel službo v Avstraliji. Ker ni imel dokumentov, s katerimi bi se lahko odpravil na pot, je uporabil prijateljev potni list. Njegovo prevaro so odkrili, ko se je vračal v Italijo, zato so ga ovadili.

Več let je uspešno bežal, doker ga niso na avtobusu opazili nabrežinski karabinjerji. Aretirali so ga in odvedli v koronejski zapor, kjer mora prestati dva meseca zaporne kazni zaradi zamenjave osebe