V Barkovljah 24 novih tabel s slovenskimi imeni zaselkov

Cjaki, Gašperieti, Judovec, Markoči, Pancerovec, Spolovina, Stara guara, Tenjanovo so še danes imena zaselkov v Barkovljah, tej priobalni predmestni tržaški četrti, v kateri so nekoč živeli pretežno Slovenci in Slovenke. Danes se v tamkajšnjo skupnost vključujejo številne družine iz različnih družbenih in jezikovnih okolij, večinoma neslovenskega porekla, ki praviloma slabo poznajo zgodovino te četrti, še manj pa vedo za izvorna poimenovanja njenih zaselkov. Domačinov, ki uporabljajo ta imena, je vse manj, zato je nastal projekt Oživljanje preteklosti za načrtovanje prihodnosti, ki ga je SKD Barkovlje leta 2024 uspešno prijavilo na razpis Dežele FJK.

Odkritje plošče na Spolovini

Glavni cilj projekta je bila postavitev 24 novih kamnitih plošč z vklesanimi (slovenskimi) poimenovanji krajevnih zaselkov, kar so uresničili prejšnji konec tedna. Projekt je v sklepni fazi: javnosti ga bodo predstavili v nedeljo ob 15.30 v društvenih prostorih (Ulica Bonafata 6), ko bodo domačini tudi slovesno odkrili ploščo na Spolovini.

Za predstavitev rezultatov bosta poskrbela krajevna raziskovalca Devan Jagodic (pobudnik in vodja projekta) in Marinka Pertot, program pa bosta popestrila še nastopa pevskega zbora Osnovne šole F. S. Finžgar in barkovljanskega mešanega pevskega zbora. Dogodek bo potekal v sodelovanju s projektnim partnerjem Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI), ki je izvajalcem nudil strokovno pomoč.