V Barkovljah kmalu nov supermarket

V Barkovljah naj bi v kratkem uredili in odprli supermarket. Ta naj bi stal v Ul. Boveto, in sicer v objektu, kjer se trenutno nahaja mehanična delavnica Tlustos. Med možnimi trgovskimi velikani, ki naj bi uredili trgovino s širokim naborom izdelkov, ki jih dnevno potrebuje vsako gospodinjstvo, se omenjata Despar in Zazzeron.

Mehanična delavnica ima 4800 kvadratnih metrov veliko notranjo in zunanjo površino. Nepremičnino so po naših informacijah prodali, delavnica pa svoje dejavnosti ne prekinja: v kratkem se bo preselila k Orehu.

Odgovorni v družbi Despar so pred dnevi povedali le to, da se pogajajo, a pogajanj še niso zaključili, zato ne želijo komentirati govoric. Koliko naj bi kupec plačal za nepremičnino, ni znano.

Nad projektom, če se bo uresničil, je izredno zadovoljen tržaški župan Roberto Dipiazza. Dejal je, da se je že nekaj časa govorilo o tej možnosti in osebno meni, da bo supermarket prav prišel prebivalcem tega okoliša. Manj zadovoljna je predsednica rajonskega sveta za Rojan, Greto, Barkovlje in Kolonjo Laura Lisi. Kot je dejala, je omenjena ulica glavna prometna povezava med spodnjim in zgornjim delom Barkovelj. Po njenem bi z ureditvijo supermarketa in prihodom novih kupcev na tej ulici prišlo do hudih zastojev. Prav nič zadovoljni pa niso lastniki manjših barkovljanskih trgovin, ki v supermarketu vidijo hudo konkurenco.