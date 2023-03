V Barkovljah je sinoči okrog 22. ure v bližini sladoledarne Pipolo skuterist trčil v pešca. Mimoidoči, ki so videli nesrečo, so poklicali na interventno telefonsko številko 112. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so eno osebo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z zeleno triažno kodo.