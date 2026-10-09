V Barkovljah so spet zabrneli stroji

V Ulici Boveto v Barkovljah so pred kratkim po daljšem premoru zopet zabrneli gradbeni stroji. Na delovišču, kjer na temeljih nekdanje avtokleparske delavnice Tlustos nastaja supermarket Cadoro, so podrli zid, ki meji na Ulico Boveto.

Območje je bilo od leta 2021 zapuščeno, septembra lani so se delavci lotili podiranja hal avtokleparske delavnice. Ko so zemljišče zravnali z zemljo, so se lotili vrtanja in postavljanja temeljev, a so bili dela pred nekaj meseci prisiljeni ustaviti, ker so naleteli na starorimske ostaline. Arheologi so sedaj opravili svoje, delavci pa so se vrnili na kraj, kjer bo zrasla dolgo pričakovana prodajalna.

V Barkovljah razen pekarne, trafike, trgovine s sadjem in zelenjavo ter manjše trgovine ob cerkvi skorajda ni trgovin. Prebivalci morajo danes, če želijo po nakupe, vsaj do Rojana. Nov market bo tako prav gotovo dobrodošla pridobitev za domačine in številne obiskovalce, ki poleti navalijo na barkovljansko riviero. Trgovina bo, sodeč po računalniških projekcijah, razpolagala tudi z velikim parkiriščem. Zrasla bo na 4000 kvadratnih metrih, na kraju, kjer je že leta 1884 svoja vrata odprla legendarna destilarna Camis&Stock. Ta se je leta 1926 preselila v Rojan, namesto destilarne pa so Barkovlje dobile avtokleparja. Delavci so morali, da bi postavili temelje za novo trgovino, v zemljo zasaditi več deset metrov visoke pilotne stebre, tla v Ulici Boveto so namreč močvirnata, nestabilna, pod ulico še vedno teče potok. Dela je ustavilo le odkritje starorimskih ostankov, Barkovlje so bile namreč že za časa Rimljanov elitna destinacija za bogataše, ki so tu gradili svoje vile ob morju.

Kdaj bo trgovina Cadoro odprla svoja vrata, ni znano. Samega objekta delavci še niso začeli postavljati, pripravljena je le podlaga zanj. Zida, ki meji z Ul. Boveto, ni več, na njem je še do prejšnjega tedna visela plošča v spomin na Marija Matjašiča, barkovljanskega partizana, ki so ga na tem mestu fašisti ustrelili 13. februarja 1945.Delavci so jo sneli z zidu in pospravili na varno, predali jo bodo v varstvo Slovenskemu kulturnemu društvu Barkovlje. Ko bo zid spet stal, se bo spominska tabla vrnila tja, kjer visi že 61 let.