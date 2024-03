V Barkovljah zaradi nesreče upočasnjen promet

V Barkovljah sta nedaleč od borovega gozdiča v smeri Sesljana okrog 15.30 čelno trčila opel in porsche, avstrijskih registrskih tablic. Reševalci so oskrbeli voznika in ju, kot kaže, z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so lokalni policisti. Opel je vozil po nasprotnem voznem pasu, medtem ko je iz smeri Trsta pravilno pripeljal sivi porsche, pri čemer je bilo trčenje neizbežno. V oplu se je sprožilo več zračnih blazinic, je videti iz fotografij. Promet v smeri Sesljana je oviran in nastajajo zastoji.