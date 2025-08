V Barkovljah zaživel še šesti prenovljeni Topolino

Pri Topolinih v Barkovljah je od včeraj dopoldne spet na voljo šesta polkrožna kopališka terasa. Zaključila so se obnovitvena dela, s katerimi so odpravili posledice po ujmi, ki je jeseni leta 2023 prizadela tržaško obalo. Pred dvema tednoma so že ponovno odprli bližnjo sedmo teraso.

Z deli so začeli 10. februarja letos. Obnovili so kanalizacijo tamkajšnjih stranišč, zamenjali zgornji del podpornega peščenjakovega zidu nasipa, namestili nove tlakovce na pešpoti pod in ob terasi ter strukturno ojačili stebre in nosilce nosilne konstrukcije, so pojasnili na Občini Trst. Poleg tega so namestili novo opremo, kot so ograja, lestve za dostop do morja in vrata.

Dela je izvedlo podjetje Itec iz Vidma, ki je zmagalo na javnem razpisu. Skupaj so bila vredna več kot milijon evrov.

Četrta in peta terasa Topolinov, ki ju je morje najbolj prizadelo, naj bi po napovedih tržaškega župana Roberta Dipiazze in občinskega odbora ostali nedostopni do jeseni.