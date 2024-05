V Boljuncu in Miljah v nekaj urah padlo skoraj pol meseca dežja

Na začetku dvodnevnega vremenskega poslabšanja je danes popoldne na Tržaškem največ dežja padlo v južnih predelih nekdanje tržaške pokrajine, denimo v Bregu in v Miljah. V Boljuncu smo v le nekaj urah, do 17. ure, namerili 41 litrov dežja na kvadratni meter, v Miljah pa je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 38,6 litra na kvadratni meter. Jakost padavin je bila mestoma zelo visoka, v Boljuncu smo namerili najvišjo trenutno jakost padavin 177 litrov na kvadratni meter v eni uri. Drugod so bile skupne količine dežja manjše, ob visoki jakosti padavin pa so padle naenkrat in zato vseeno povzročale težave. Nekatere tržaške ulice, denimo Ulica Mazzini, so bile poplavljene. V Trstu je vsekakor meteorološka opazovalnica Arpa do 17. ure namerila 17,2 litra dežja na kvadratni meter, na Kraški planoti pa so bile količine še nekoliko manjše, vseeno pa v tako kratkem času spoštljive.

V prihodnjih urah se bodo še pojavljale nevihte z nalivi, ki jih proti nam preusmerjajo jugozahodni tokovi. Ponoči in jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte s krajevnimi nalivi. Marsikje bodo padle večje količine dežja.

V soboto in nedeljo bo vreme bolj umirjeno. Prevladovalo bo sončno vreme z občasno spremenljivostjo, zlasti v nedeljo popoldne in zvečer bodo možne krajevne plohe in nevihte.