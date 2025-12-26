V Boljuncu so spet letela jabolka

Ob spremljavi glasnega zvonjenja, ki ga je bilo iz boljunskega zvonika slišati daleč naokrog, se je na Gorici danes popoldne začelo tradicionalno lučanje. V spomin na mučeniško smrt svetega Štefana, ki so ga v Jeruzalemu kamenjali pred dvema tisočletjema, se mladi vaščani na praznični dan po popoldanski maši obmetavajo z jabolki. Glavne junakinje dogajanja so mlada neporočena dekleta iz vaške dekliške. Pred prihodom na vaški trg izberejo »frejlo«, dejansko vodjo, ki bo skupino zastopala do naslednjega štefanovega. Ker je ime izbranke do zadnjega neznano, so simbolični prizor kot vsako leto začela z namigovanjem na metanje jabolka, da ne bi takoj razkrila, kdo je letošnja izbranka, ki prva zaluča jabolko. Po treh lažnih metih je sadež z rok spustila mlada domačinka Anja Glavina.

Prvič so jabolka metali po Gorici pred 30 leti. Za okroglo obletnico so se letos dekletom pridružila »nekdanja dekleta«, tudi tista, ki so prvič lučala. »Babica mi je sicer pripovedovala, kako je že v petdesetih letih letela povrtnina po vaškem trgu,« je pojasnila novopečena frejla. Jabolka so si včeraj dekleta metala najprej med sabo, nato pa strnila vrste in ogenj usmerila proti fantovski. Mladeniči so se stiskali v zgornjem kotu Gorice in do takrat mirno opazovali dogajanje. Kmalu pa so se opogumili, pobrali orožje in vrnili napad. Sadna bitka sploh ne priča o sovraštvu med spoloma. Dekleta naj bi namreč jabolka po tradiciji metala na izbrance, s katerimi naj bi se nato poročila.