V Bonomovi palači nastajajo luksuzna stanovanja

Od prvega Slovenca do Slovencev tretjega tisočletja? Projektom bolj ali manj luksuznih in »ekskluzivnih« obnov zgodovinskih tržaških palač, ki so na nepremičninskem trgu običajno bolj zanimivi za tujce kot za krajane, se je pridružila tudi stara škofovska palača, bolje poznana kot Bonomova palača. V italijanskih medijih in brskalnikih jo bomo sicer lažje našli kot sedež tržaškega vojaškega okraja, ki je tam domoval v dvajsetem stoletju. Zadnja desetletja je palača v Ulici Castello samevala, lani jeseni pa so začeli brneti stroji, ki bodo iz objekta na griču Svetega Justa, kjer je živel tudi Primož Trubar, naredili večje število stanovanj.

Nosilca gradbene plati projekta sta tržaška gradbinca Vincenzo Settimo (Edilimpianti) in Rocco Schiavone (Schiavone costruzioni), prodajo stanovanj so poverili skupini Tirabora Cristiana Saina. Projekt zaobjema tudi sosednjo palačo Marenzi, za katero je znanih sicer znatno manj detajlov. Na območju Bonomove palače in povezanih stavb - ki jih gradbinci promovirajo pod skupnim imenom »Vescovile« - nastaja 27 stanovanj, v palači Marenzi naj bi jih bilo skoraj enkrat toliko, za skupnih 50 stanovanjskih enot. Naložba gradbincev naj bi bila vredna približno 17 milijonov evrov.

Iz tri desetletja zapuščenega poslopja naj bi do leta 2027 nastalo torej petdeset stanovanj. Gradbinci pri prepričevanju kupcev res stavijo na vsestransko ekskluzivnost. Med »bonusi«, ki jih nudijo bodočim stanovalcem - koliko si jih bo tukaj ustvarilo prvi dom, koliko pa počitniškega, je zaenkrat prepuščeno fantaziji - sta privatna telovadnica in velnes center, kot se spodobi za tovrstne projekte je poleg stanovanja možen nakup parkirnega mesta.