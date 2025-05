V Bregu že stojijo maji

V prebeneškem parku Rapotec so se sinoči zbrali mladi vaščani, tako kot vsako leto je bilo na vrsti slovesno dviganje maja – starodavni spomladanski običaj, ki v tem delu leta močno označuje vasi v Bregu. Podobna dejavnost je namreč potekala tudi v ostalih breških vaseh (ter v Lonjerju), v Boljuncu se po tradiciji zavleče pozneje v noč.

V Prebenegu so se mladi pred samim dviganjem podpisali na deblo in na krošnjo borovca namestili pomaranče, ki jih bodo pobirali, ko bo čas za podiranje maja. Nato so kmalu po 19. uri, ob sončnem zahodu, z vrvmi poskrbeli za čaroben trenutek, ko se maj vzravna in – z rdečo prvomajsko zastavo na vrhu – postavi v središče vaškega dogajanja.