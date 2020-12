V četrtek prvi boni za živila

Tržaška občina bo v četrtek že drugič v tem letu začela deliti bone za nakup osnovnih živil in nujnih potrebščin. Na voljo ima milijon in pol evrov, ki jih je občini podarila vlada, da bi pomagala ljudem, ki so se zaradi pandemije znašli v stiski. Na oddelek za socialno varstvo Občine Trst, ki ga zastopa odbornik Carlo Grilli, je v zadnjih dveh tednih prispelo malo več kot 3300 prošenj, odobrili so jih že 2385, preostale pa še preverjajo. Grilli namerava pomoč v obliki bonov vsem upravičencem razdeliti najkasneje do božiča.

To je pristojni za socialno varstvo v tržaški občinski upravi napovedal na sestanku komisije za transparentnost, ki ji predseduje Antonella Grim (Italia Viva). Člani komisije so na odbornika naslovili vprašanja, kot so: kdo je upravičen do bona, kje jih lahko unovčijo, kdaj bodo prejeli bone, ali lahko bone prejmejo občani, ki so jih prejeli že med prvim spomladanskim valom pandemije, katere pogoje morajo prosilci izpolnjevati itn.

Carlo Grilli je najprej spomnil, da so med prvim spomladanskim valom z boni pomagali 3800 občanom, pomenljiv pa je podatek, da polovica prosilcev nikoli pred letošnjim letom ni potrebovala pomoči občinskega oddelka za socialno varstvo.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.