V cirkusu se je poškodoval akrobat

Včeraj popoldne, malo pred 18. uro, je prišlo pod šotorom cirkusa Cirque du Soleil ob tržaškem silosu do hujše nesreče. Eden od akrobatov naj bi po poročanju lokalnega spletnega medija Triesteprima med izvajanjem akrobatske točke na trapezu izgubil oprijem in padel na zaščitno mrežo, pri čemer naj bi si poškodoval glavo in vrat.

Po besedah očividcev artist na trapezu v zraku ni uspel zagrabiti roke drugega akrobata, omahnil je v globino in pristal na zaščitni mreži. Ob tem je udaril ob napeto kovinsko žico. Moški naj bi se poskušal zaman sam dvigniti. Na pomoč je prihitela cirkuška zdravniška služba, ki je ponesrečenca stabilizirala na nosilih in predala v oskrbo reševalcem službe 118. Cirkuški spektakel so začasno prekinili, da bi priskočili na pomoč poškodovancu, na kar so so se artisti spet zavihteli na trapezih.

Kot poroča Triesteprima, to ni prvi primer nesreče v slovitem cirkusu, ki bo do 13. julija gostoval ob tržaški železniški postaji. Leta 2018 se je eden od akrobatov med nastopom smrtno ponesrečil, tudi lani je prišlo do hujše nesreče med enim od cirkuških spektaklov.