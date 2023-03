V desetih dneh od Ogleja do Višarij

»Za pot se ne odločim sam, ampak me ta pokliče,« tako je na vprašanje Marka Tavčarja o tem, zakaj je pred leti izbral »domači camino« odgovoril novinar in pohodnik Nace Novak. Ta je namreč lani pri Novem glasu izdal knjigo Po Nebeški poti - Peš od Ogleja do Višarij, svojo izkušnjo je v podlistku objavljal v tedniku.

Novak je bil v četrtek v miljski knjižnici gost Društva Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga. Z njim sta se pogovarjala urednik slovenskega novinarskega oddelka Rai, odbornik Goriške Mohorjeve družbe in sodelavec Novega glasa Marko Tavčar ter predstavnik društva Kiljan Ferluga in prav tako sodelavec tednika Davorin Devetak. Zbrane je pozdravila tudi predsednica društva Fiorella Benčič. Še pred tem se je Novak srečal z osnovnošolci miljske šole Albina Bubniča in jim razkril svoje pohodniške izkušnje.

Za pot »krivi« modri ribici

»Z družino sem se odpravil na izlet in sem malo čez most pri Nadiži opazil smerokaz z modro ribico za Cammino celeste. Dan kasneje sem ga videl tudi v Ogleju, tako da to ni moglo biti naključje,«je razložil Novak, ki se je nekaj mesecev pozneje, septembra 2019, res podal tja.

Pot, ki je pred tem ni dobro poznal, je dolga približno 220 kilometrov, vije pa se od Barbane do Višarij. Poteka predvsem po gozdu, največji kraj, ki ga prečka, je Čedad. »Pot je lepo speljana, saj je na začetku večinoma ravninska, sčasoma pa se začne vzpenjati in spuščati, a si takrat že vajen hoje in ti to ni problem,« je pojasnil novinar Primorskih novic.