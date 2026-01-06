V devinsko-nabrežinski občini bodo uredili šest podzemnih ekoloških otokov

V Šempolaju, Prečniku, Trnovci, Mavhinjah, centru Sesljana in pri nabrežinskem pokopališču bo družba Isontina Ambiente uredila šest podzemnih ekoloških otokov. Gre za podzemne smetnjake, ki bodo nadomestili 50 obstoječih uličnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. Vodenje projekta je družbi zaupala Občina Devin - Nabrežina.

Postavitev podzemnih ekoloških otokov je stala 1,1 milijona evrov, denar je občina prejela iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Namenu naj bi jih predali že čez nekaj tednov, konec januarja.

Vsak od otokov bo razpolagal z odprtinami za steklo, papir in plastiko, odpadki pa bodo nato padli v podzemni zbiralnik. Za odpiranje smetnjakov ne bo potrebna nobena elektronska izkaznica. Na občini poudarjajo, da so se za novost odločili predvsem iz estetskih razlogov.