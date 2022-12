V Devinu bodo popravili šolsko streho

Na objektu, v katerem domujeta devinski osnovni šoli Josip Jurčič in Dante Alighieri, bo mogoče izvesti nujna vzdrževalna dela, potem ko bo Občina Devin - Nabrežina od Dežele FJK v ta namen prejela prispevek v višini 200.000 evrov.

V šolo je v deževnih dneh pronicala deževnica, obe ravnateljstvi sta pred časom zaprosili občino, naj poskrbi za izredno vzdrževanje. Nekatera dela so bila opravljena letos poleti, je v sporočilu za medije pojasnil občinski odbornik za infrastrukturna dela Massimo Veronese. Popravili so žleb pri glavnem vhodu, delno prepleskali učilnice v drugem nadstropju, popravili vrata ene izmed učilnic.

Ampak to ni bio dovolj, saj je voda med jesenskim deževjem spet silila v stavbo. "Ugotovili smo, da je potreben korenit poseg, na novo je treba postaviti streho," je pojasnil Veronese. Občina je vzpostavila stik z Deželo FJK in 17. novembra zaprosila za prispevek v višini 200.000 evrov. Prošnjo je občina utemeljila z ugotovitvijo, da so težave tolikšne, da se v Devinu tvega prekinitev šolskih storitev.

Deželna služba za urbano regeneracijo in infrastrukturo je z odlokom z dne 6. decembra sprejela prošnjo in občini zagotovila omenjena sredstva.

Massimo Veronese je novico včeraj komentiral z zadovoljstvom. "Upravljanje šolskih objektov je ena izmed prednostnih skrbi aktualnega občinskega odbora. Po vrnitvi osnovne šole Virgila Ščeka v Nabrežino smo v le nekaj mesecih dosegli še en izjemen rezultat," je zapisal odbornik.