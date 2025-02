V Dolini bodo s tablami promovirali domače vino in olje

Občina Dolina je vključena v pomembni združenji Città dell’olio in Città del vino. »Kar nam je v velik ponos,« je priznal dolinski prvi mož Aleksander Coretti. »Odločili smo se, da svoje odličnosti boljše promoviramo - z dvojezičnimi tablami mesta vina in mesta olja, na primer, ki jih nameravamo postaviti na glavnih prometnicah ob petih vhodih v občino. Se pravi pod Katinaro oz. na Ključu, pri Domju, na Pesku, v Prebenegu in na Križpotu. Počakati moramo na rebalans proračuna, se pravi na junij,« je pojasnil župan.

Da je to kratkoročen projekt, je dodal in namignil, da vzporedno snuje občina tudi njegovo dolgoročno različico, ki je sicer še nekoliko bolj vezana na občinske finance. »Obstaja namreč nek star projekt, ki še ni bil zaključen, da se v Sprejemnem centru Naravnega rezervata Doline Glinščice v Boljuncu zaključi dela in se vrh stopnišča uredi sobo za promocijo domačih dobrot: vino in olje, pa tudi med in vse, kar se pri nas proizvaja,« je naštel. »Kdor pride na obisk v našo občino bi imel na tak način priložnost, da na enem mestu ob Glinščici spozna, kaj vsega nudimo in se nato - zakaj ne - odpravi še do proizvajalca oz. vinarja ali oljkarja.«