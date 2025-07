V bližini slapa v dolini Glinščice se je včeraj popoldne poškodoval trinajstletnik: skočil je v vodo z več kot desetih metrov, padel na skale in nato zdrsnil v potok. Pri padcu si je zadal več poškodb. Poškodoval si je tudi glavo, vendar je ves čas ostal pri zavesti. Bil je v družbi svojih vrstnikov.

Reševalna akcija gorskih reševalcev, ki so jim na pomoč priskočili tudi gasilci, je trajala od 14.50 do 18. ure. Ponesrečenca so v bolnišnico na Katinari v Trstu prepeljali s helikopterjem.