V Dolini prva skupnost obnovljivih virov na Tržaškem

V Dolini je nastala energetska skupnost CER San Dorligo, prva skupnost obnovljivih virov energije na Tržaškem. Gre za projekt trajnostne ekologije, ki bo družinam in podjetjem na tem območju prinesel gospodarske, okoljske in družbene koristi, zagotavljajo na Občini Dolina, obenem pa želi postati primer odličnosti na deželni in državni ravni. Projekt bodo podrobneje predstavili v torek, 15. julija, ob 19. uri v Sprejemnem centru Naravnega rezervata Doline Glinščice v Boljuncu.

V skladu s cilji varčevanja z energijo in zmanjševanja vpliva na okolje se je projekt začel izvajati tudi zato, da bi ustvaril priložnosti za dodatni dohodek za družine, podjetja in lokalne uprave, za nasprotovanje visokim življenjskim stroškom in v podporo tistim, ki s težavo plačujejo položnice, so zapisali na Občini. Pa tudi za spodbujanje ekološkega prehoda in »zdravega« ozemlja.