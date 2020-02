V dolini Pustertal reševali Tržačanko

Tržačanka se je včeraj zvečer izgubila v dolini Pustertal nedaleč od Toblacha. Alarm je sprožila ob 18.30, ko jo je zajel mrak in ni več našla poti nazaj. Ker ni poznala svoje lokacije, so jo reševalci iskali s helikopterjem civilne zaščite na obsežnem območju doline Gsies. Z napravami za nočno opazovanje so jo vendarle zagledali na manjši stranski stezi in jo naposled rešili. Pohodnica je bila utrujena in lažje podhlajena, toda na srečo ni utrpela poškodb. Pri reševalni akciji so sodelovali tudi gasilci, karabinjerji in policija.