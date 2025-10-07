»V Dolini sem spoznal srce slovenstva na Tržaškem«

»V čast mi je, da sem v Dolini tudi osebno spoznal ta kraj, pravo srce slovenstva na Tržaškem, in hkrati delovanje različnih društev na različnih področjih, ki tvorijo zelo pomembno celoto. Dopoldne sem se na pokopališču udeležil spominske proslave ob 100. obletnici smrti Josipa Pangerca, ki je zgled in simbol tega, kako je pomembno - tudi v najtežjih časih - biti Slovenec. Kar počnejo naša društva danes je dokaz, da tvori ta prostor v zamejstvu s svojo matično domovino enoten kulturni prostor.«

V Dolini se je danes dopoldne mudil podpredsednik slovenske vlade ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je spoznaval družbeno-kulturno življenje v vasi. Dan je začel na sedežu občine, kjer se je v družbi generalnega konzula RS Gregorja Šuca in konzula Petra Goloba srečal z županom Aleksandrom Corettijem, z občinskim odborom in nekaterimi svetniki ter občinskim osebjem ter spoznal delovanje občine in načrte. Sledila je slovesnost na dolinskem pokopališču, kjer so se poklonili spominu nekdanjega poslanca in župana Josipa Pangerca.

Na vaškem trgu je nato obiskal sedež nastajajočega muzeja v Pangerčevi rojstni hiši, kjer ga je sprejel Marko Manin. V družbi škofovega vikarja za slovenske vernike Tomaža Kunaverja je vstopil v župnišče oz. pred nekaj meseci odprto pastoralno središče, pred večnamenskim prostorom Majence je spoznal tradicije fantovske in dekliške, v torklji pa nekdanjo preteklost. V prostorih društva Vodnik pa je spoznal še ostale realnosti, ki delujejo v Dolini, od gostiteljev, mimo srenje Dolina, Zadruge Dolga krona, Pihalnega orkestra Breg, MoPZVodnik, Prostovoljnih gasilcev Breg in ŠDBreg.