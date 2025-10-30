V Dolini več kot 150 otrok nabralo 200 kilogramov oljk

Več kot 150 otrok je prejšnji petek, 24. oktobra, dopoldan preživelo med oljkami. Učenci osnovnih šol Frana Venturinija iz Boljunca, Prežihovega Voranca iz Doline ter Umberta Pacifica iz Boljunca so sprejeli povabilo Občine Dolina in se lotili nabiranja oljk na občinskem območju okrog občine, telovadnice Klabjan in spomenika padlim.

Od 8.30 do 13. ure so otroci nabrali več kot 200 kilogramov oljk, ki so jih odnesli v torklo Parovel v Boljunec, kjer so jih stisnili in olje natočili po steklenicah. Za nekatere je bila to izjemna izkušnja in izjemno dobrodošla priložnost, glede na to, da nimajo doma oljk.