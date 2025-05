»V Dolini zavel nov veter sodelovanja«

Na tem mestu objavljamo odlomek članka Borisa Pangerca, ki je izšel v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.

Na krilih navdušenja nad uspehom letošnje Majence se Dolina pripravlja na jutrišnje praznovanje sv. Socerba. Po mnenju vaščanov, mnogih gostov, medijskih poročevalcev in samih organizatorjev je bila letošnja majenca nekaj posebnega, globoko doživetega in v duhu na novo pridobljene enotnosti vseh komponent vaškega življenja.

K spremembi vplival nov dušni pastir

V zadnjem poldrugem letu, odkar je vodenje župnije prevzel nov dušni pastir Tomaž Kunaver, je v Dolini močno občutiti, da se je veliko spremenilo. Razširila so se tudi težišča kulturnega delovanja v vasi. Poleg prireditev v društvu smo bili priča mnogim pobudam Pastoralnega centra, kjer sta se, še pred uradno otvoritvijo njegovih prostorov in Mladinskega krožka preteklega 23. marca zvrstila martinovanje in miklavževanje.

Pesem, glasba, prijazna beseda in živahno druženje je priklicalo na prireditve veliko vaščank in vaščanov, ki so končno doživeli združeno Dolino kot dejstvo, ki je vaško skupnost od vselej povezovalo ne glede na svetovni nazor ali politično prepričanje.

Jutri praznovanje sv. Socerba

Najbližja prireditev na vidiku pa je zdaj praznovanje sv. Socerba, tržaškega sozavetnika, ki v katedrali sv. Justa stoji na desnici od tržaškega patrona. Svetnikov dan pade sicer danes, 24. maja, župnik Tomaž Kunaver pa vabi na praznovanje sv. Socerba jutri, v nedeljo, 25. maja.

Do Socerba bo pohod z zbirališčem pri dolinskem pokopališču ob 14.30, kdor pa se želi na Socerb pripeljati z avtom, se mora podati do Črnega kala, ker je cesta iz Doline na Socerb, kot znano, zaprta zaradi usada. Ob 16. uri bo na Socerbu slovesna maša, po maši pa bo v baru Pastoralnega centra v Dolini družabnost.