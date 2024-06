V Dolini, Zgoniku in na Repentabru na evropskih volitvah zmagala Demokratska stranka

V Dolini, Zgoniku in na Repentabru, kjer potekajo tudi občinske volitve (štetje glasov se bo začelo v popoldanskih urah), je na evropskih volitvah povsod zmagala Demokratska stranka. V Dolini je prejela 30 odstotkov glasov, v Zgoniku 36,94 in na Repentabru 26,27 odstotka. Bratje Italije so na drugem mestu bodisi v Dolini kot v Zgoniku z 21,75 oz. s 13,10 odstotka glasov, medtem ko je na Repentabru na drugem mestu južnotirolska SVP z 20 odstotki.

V Dolini sledijo naveza Zelenih in Levice z 8,77 odstotka, Liga (8,40 %) in južnotirolska SVP ( 7,31 %).

V Zgoniku je na tretjem mestu Liga (10,46 %), sledita južnotirolska SVP in naveza Zelenih in Levice, ki imata po 8,10 odstotka glasov.

Na Repentabru so na tretjem mestu Bratje Italije (15,4 %).