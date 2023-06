V dolinski občini aretirali tri tihotapce migrantov, četrtega pri Montedoru

Policisti so med 29. majem in 2. junijem prestregli in aretirali štiri moške zaradi spodbujanja nezakonitih migracij. Gre za državljane Romunije, Turčije, Srbije in Hrvaške, stare od 26 do 35 let, ki so z avtomobili registrskih tablic držav Evropske Unije nezakonito prepeljali v Italijo 24 migrantov, afganistanskih in turških državljanov, med njimi je bila polovica mladoletnikov, starih od dveh do 17 let. Nekateri, med drugim družina z dvema otrokoma, bodo zaprosili za mednarodni azil. Policisti so avtomobile zasegli.

Prvega od štirih tihotapcev migrantov so zasačili v ponedeljek, 29. maja, zvečer pri nakupovalnem središču Montedoro. Ustavili so avtomobil romunskih registrskih tablic, v katerem je bil le voznik. Le malo zatem pa so v bližini zagledali devet afganistanskih državljanov, med katerimi so bili tudi otroci. Policisti so ugotovili, da jih je prepeljal ravno romunski voznik N.I.A., ki so ga aretirali.

Do treh drugih aretacij je prišlo na območju občine Dolina. V torek, 30. maja, so policisti v Prebenegu prestregli kombi hrvaških registrskih tablic, za volanom katerega je sedel turški državljan B.A..V njem je nezakonito prevažal štiri turške državljane.

V četrtek, 1. junija, so policisti v Ricmanjih ustavili srbskega državljana L.R., ki je stal pred avtomobilom slovenskih registrskih tablic in jim ni znal povedati, kaj tam počenja. Kakih dvajset minut kasneje je druga policijska patrulja v bližini pokopališča pri Sv. Ani prestregla sedem turških državljanov vključno z dvema majhnima otrokoma. Policisti so ugotovili, da jih je v Italijo nezakonito pripeljal ravno moški, ki je čakal pred avtomobilom v Ricmanjih. Potovanje iz Hrvaške v Italijo pa je potekalo v težkih razmerah, kar so še zlasti občutili otroci, so povedali.

V petek, 2. junija, so policisti na Pesku aretirali še hrvaškega tihotapca migrantov M.S., ki je v Italijo nezakonito prepeljal turško družino.