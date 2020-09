V domu za starejše občane Hotel Fernetti odkrili 9 okužb

Najprej so v domu za starejše občane v Hotelu Fernetti na Fernetičih odkrili okužbo z novim koronavirusom pri enem zaposlenem in treh oskrbovancih. Ko so testirali še ostale oskrbovance in zdravstvene delavce (opravili so 100 testov, 60 oskrbovancem, 34 zdravstvenim delavcem in 6 praktikantom), so odkrili okužbo še pri petih oskrbovancih doma.

Vest je sporočil podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi, ki je dejal, da so okužbe odkrili danes zjutraj med testiranjem zdravstvenih delavcev. Vseh osem oskrbovancev bodo danes premaknili v oskrbovano zdravstveno rezidenco San Giusto, okuženi zaposleni pa je v samoizolaciji.