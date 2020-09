V domu za starejše občane Hotel Fernetti odkrili še 4 okužbe

V domu za starejše občane Hotel Fernetti so odkrili še 4 okužbe z novim koronavirusom, je sporočil podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi, ki je pristojen za zdravstvo. Gre za tri oskrbovance, ki so jih prepeljali v dom za starejše občane Rsa San Giusto ter za enega zaposlenega. Pred nekaj dnevi so v domu za starejše občane Hotel Fernetti skupaj odkrili 9 okužb, zato so testirali vse osrkbovance in zdravstvene delavce in odkrili še zadnje štiri okužbe.

Dva primera okužbe so v sklopu rutinskih testiranj odkrili tudi v domu za starejše občane Albertina, v Ul. Coroneo. Gre za enega oksrbovanca, ki so ga že premestili v dom za starejše občane Rsa San Giusto in za enega zdravstvenega delavca. Vsem zaposlenim in oskrbovancem bodo opravili testiranje.