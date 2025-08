V enem letu zbrali več kot štirinajst ton odpadnega olja

Eno leto po postavitvi prvega uličnega zbiralnika za jedilno odpadno olje sta tržaška občina in podjetje AcegasApsAmga, ki skrbi za odvoz komunalnih odpadkov, zadovoljni z doseženimi rezultati. Zabojnik je bil pred enim letom le eden, zdaj pa jih je na občinskem ozemlju skoraj 50. Prepoznavni so zaradi svetlo rumene barve, nahajajo pa se na ekoloških otokih, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov.

»Lani je bilo zbiranje odpadnega olja zelo uspešno,« je povedal občinski odbornik Michele Babuder ob postavitvi 48. rumenega zbiralnika na Nabrežju Ottaviano Augusto, »prvih 22 smo postavili lani in v prvih šestih mesecih leta 2024 odvozili skoraj sedem ton odpadnega olja, podobno kot letos. Zato smo se odločili, da postavimo nove zbiralnike.« Njihova uporaba, je dodal, ne zahteva posebnega znanja. Odpadno olje lahko do zbiralnika prinesemo v plastenki, ki se jo da prav tako reciklirati. Nikakor se ne sme olja odložiti v zbiralnik v stekleni ali drugi posodi, ki ni plastična.

»Pravilno odlaganje odpadnega olja je za okolje zelo pomembno,« je za AcegasApsAmga dodal Luca Vascotto, »z novimi tehnologijami lahko iz njega ustvarimo biogorivo, ki ga ponekod že uporabljajo za pogon dizelskih vozil.« Odpadno jedilno olje in druge masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odliti v kanalizacijo ali neposredno v vodo in zemljo. Ne smemo ga mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju ne zapustiti ob zabojnikih.